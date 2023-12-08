شاهد بالصورة.. الحسناء السودانية المرشحة لملكة جمال العالم تسابيح دياب تكتسح المودل آية أفرو في استفتاء داخل مواقع التواصل وساخرون: (الاتنين فاكات العرش)





أجرت صفحة مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان استفتاء شارك الآلاف من متابعي الصفحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تم وضع صورة النجمتين المودل آية أفرو, والحسناء التي رشحت نفسها للدخول في مسابقة ملكة جمال العالم تسابيح دياب.

وجرى الاستفتاء الذي تم طرحه لإختيار النجمة الأجمل في السودان, ووفقاً لتعليقات واختيارات الجمهور فقد اكتسحت تسابيح, منافستها آية, وبعدد كبير من الأصوات.

ووفقاً لمتابعة محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد تعرضت النجمتين للسخرية من بعض المعلقين, حيث كتب أحدهم: (الاتنين فاكات العرش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين