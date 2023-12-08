🔴 خدعة المقصود منها صرف الانظار عن تراجع مليشيا الدعم السريع وتقدم الجيش في كل المحاور





السياسية بالدعاء هي اخر ما توصل اليه انصار قحت

هي خدعة المقصود صرف الانظار عن تراجع مليشيا الدعم السريع وتقدم الجيش في كل المحاور

الطريقة التي نفذ بها القحاتة خاصة كوادر حزب المؤتمر السوداني خطة الالهاء الاعلامي التي تقوم على الدعاء على الكيزان اي الاسلاميين ماهي الا خطة لصرف الانظار عن الاتي :

١. فشل خطة حمدوك الخاصة بتحريك الشارع ضد الجيش نتيجة لانشقاقات واسعة داخل لجان المقاومة التي رفضت المئات منها مساندة الدعم السريع لاسباب يعلمها القاصي والداني واسألوا لجان مقاومة كافوري والكلاكلات ( ماذا فعل الدعامة في احيائهم ؟).

٢. عدم وجود اي قبول للدكتور حمدوك في الشارع مع مجموعة القحاتة التي تنشط معه الان من فنادق القاهرة واديس ابابا (الفيهم انعرفت للشعب السوداني ).

٣. معرفتهم بنهاية مشروع الهالك حميدتي واخوه اللمبي حيث تشتت قواتهم في ولاية الخرطوم بلا هدف او امداد جعلهم فريسة سهلة تصطادها نسور الجو ومجموعات العمل الخاص وهم يغطون في نوم عميق .

على اي اعلامي مهني ان يبتعد عن خرابيط اغبياء حزب المؤتمر السوداني الذي اكتشفت عضويته اخيرا ان الله موجود ويستجيب الدعاء ، انشروا انتصارات الجيش المتوالية وافضحوا خطط الامارات المستحيلة التنفيذ للاستثمار في عرب الشتات واكتبوا عن هزيمة الدعم السريع وذهابه الى مزبلة التاريخ .

بشير يعقوب