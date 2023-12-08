مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. بعد إعلان خطوبته بشكل مفاجئ.. فتيات سودانيات يعلن مقاطعة حفلات الفنان مأمون سوار الدهب بالقاهرة ويطلقن هاشتاق: (تاني حفلاتك إلا يحضروها نسابتك وخطيبتك)

2023/12/08

تسببت خطوبة الفنان السوداني الشاب مأمون سوار الدهب في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وتصدر الخبر قائمة أهم الأحداث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فاجأ الفنان الشاب جمهور مواقع التواصل وذلك بعد إعلانه خطوبته من فتاة سودانية مقيمة معه بمصر.

إحدى الفتيات ظهرت غاضبة في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع, وقالت الفتاة في حديثها الذي تحول لهاشتاق على فيسبوك (تاني حفلاتك إلا يحضروها نسابتك وخطيبتك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/12/08