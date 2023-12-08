مكافحة التهريب الجزيرة تضبط كمية من الكريمات الممنوعة – صورة

تمكنت قوات مكافحة التهريب ولاية الجزيرة من ضبط عدد 1536 علبة كريم كارتون ممنوعة.

وتعود تفاصيل الضبطية إلى توفر معلومات عن وجودها فى إحدى المناطق وبعد الرصد والمتابعة تم ضبطتها .

اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب أشاد بالضبطية وثمن الأدوار التي تقوم بها قوات المكافحة.

من جانبه العميد شرطة احمد السيد عبدالرحيم مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية الجزيرة وقف على هذه الضبطية وأشاد بالإنجازات المتعددة والقوة المنفذة للعملية . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان