راشد عبد الرحيم: العبارات المقبورة





العبارة و السؤال المثير من المتمردين عندما يصورون الأسري ( لقيت المعاملة كيف ؟) الان لم يعودوا قادرين علي الأسر فاندثرت و معها وجوه غابت و ألسن اخرست و أشاوس قبروا .

و النظافة تتري و الجيش يتقدم في كل العاصمة و كل السودان و يوميا نشهد ملاحم علي الأرض و في السماء يسجلها رجال أقوياء قرابة العام و يدهم علي الزناد و قلوبهم علي الاهل و الوطن . من كان يحلم بعودة الحياة في العاصمة و السودان و نهاية الحرب فليطمئن ألي أن جيشه هو الذي سيحقق الحلم و هو يكتب كل يوم اسطر مجد تليد .

الإنتصارت تتحقق في جنوب الخرطوم و في امدرمان وبحري و شرق النيل و في كردفان

لم يعد قادة التمرد عثمان عمليات و فضيل وحمدان هم الذين يقودون المعارك أسكتهم سلاح الجيش و أسكت أذنابهم من الذين تشردوا حول العاصمة في أطراف الجزيرة و نهر النيل كيكل و جلحة و توابعهم تصليهم حمم جندنا من السماء و من حولهم . سكتت و غابت أصوات حلفاء الموت و الخيانة من آل قحت سلكهم و عرمانهم و ضجهم و ضجيجهم .

لن تتحر بلادنا بتفاوض و حوار و إتفاقيات و لن يحررها اهل الإطاري و أشباههم .

لن يتحقق النصر إلا بقوة السلاح و ثبات الشجعان .

لنا وطن و لنا جيش قادر و قوي ثابت و شيب و شباب مجاهدون سينتصرون و سننتصر باذن الله .

راشد عبد الرحيم