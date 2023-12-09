رأي ومقالات
هذا وداع الرئيس الممثل للسيادة السودانية وليس القادمين من الفنادق وأزقة مدن الإقليم
من وحي مشاركة البرهان في قمة الإيقاد:
– مراسم الوداع ، والمودعين ، والبسط ، تشير إلى أن مؤسسة السيادى أستعادت توازنها.. وعادت الأمور لطبيعتها أو تكاد..
– مظهر الطائرة الرئاسية وعودتها في خلفية الصور ، صورة أخري لتأكيد ذلك ، فقد غابت منذ ابريل 2023م ..
– والمظهر العام يشير إلى أن مطار بورتسودان أستعاد عافيته وحدث فيه تطور كبير..
– الروح العام وسيماء الإرتياح وغياب الرهق توحى بأن الحرب في نهاياتها..
– هذا وداع الرئيس الممثل للسيادة السودانية وليس القادمين من الفنادق وأزقة مدن الإقليم..
ابراهيم الصديق على
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