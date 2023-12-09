رأي ومقالات

هذا وداع الرئيس الممثل للسيادة السودانية وليس القادمين من الفنادق وأزقة مدن الإقليم

2023/12/09
القائد العام/ البرهان

من وحي مشاركة البرهان في قمة الإيقاد:
– مراسم الوداع ، والمودعين ، والبسط ، تشير إلى أن مؤسسة السيادى أستعادت توازنها.. وعادت الأمور لطبيعتها أو تكاد..

– مظهر الطائرة الرئاسية وعودتها في خلفية الصور ، صورة أخري لتأكيد ذلك ، فقد غابت منذ ابريل 2023م ..

– والمظهر العام يشير إلى أن مطار بورتسودان أستعاد عافيته وحدث فيه تطور كبير..
– الروح العام وسيماء الإرتياح وغياب الرهق توحى بأن الحرب في نهاياتها..

– هذا وداع الرئيس الممثل للسيادة السودانية وليس القادمين من الفنادق وأزقة مدن الإقليم..

ابراهيم الصديق على

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