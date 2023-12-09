تجربة الشمالية .. نسخة للجزيرة والولايات الأخرى!





تفاعل كبير يجري في الولاية الشمالية لسد اي ثغرات محتملة في الأمن /مراجعة لأي متحرك وساكن والجهد شعبي فقط وأن اتصل مع الرسمي حال إكتشاف اي خطر

ما يجري في الشمالية تحتاجه كل الولايات السودانية وفي كل المدن والبلدات والقرى

لابد من قيام تحالف أجسام مجتمعية للرقابة والحراسة وإلا اؤتبت البلاد كلها من حيث اؤتيت الخرطوم ودارفور والتى غرقت بالغزاة الأجانب

أن الأجسام المطلوب قيامها تماما كما قامت اليوم في الشمالية هى اي أجسام مجتمعية وليست قبلية بمعنى أن من يشارك في حماية مدينة الدبة هم سكانها منذ فجر التاريخ -جلابة ونوبة وحلب وعرب وغيرهم ممن يعرفون بعضهم كما الخطوط على راحة اليد !

في نهر النيل إن أرادوا حماية الولاية اليوم فسيكون مع المجموعة الجعلية على سبيل الذكر وليس الحصر النوبة الذين انشأوا احياء كادوقلي في الدامر وشندي فوق في شندي وكل السودانيين الذين صنعوا عطبرة

اظن أن ولاية الجزيرة والوسط عموما وكذلك الشرق والذي يقع في عين الخطر في حاجة الى أجسام مجتمعية تحميه من الإختراق الكبير الجاري

الآن – أو ولآت ساعة مندم!

بقلم بكرى المدنى