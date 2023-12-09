يا أهل غزة .. لكم العتبى





رغم جراحاتنا و آلامنا ، و رغم حجم المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها بلادنا من قبل قوى الشر الإقليمية و الدولية على مدى أكثر من سبعة أشهر إلا أننا لم و لن ننساكم و لن ننسى قضيتنا المحورية حيث مسرى نبينا صلى الله عليه و سلم إلى أرض الأنبياء عليهم السلام و إلى المسجد ( ا ل أ ق ص ى ) أولى القبلتين .

لقد شاهدنا و شاهد العالم كله و على الهواء مباشرة كيف هدمت آلاف المنازل على رؤوس الأطفال و النساء و الشيوخ الذين سقط الآلاف منهم قتلى و أضعافهم جرحى و مصابين !! و شاهدنا و شاهد العالم كله كيف دمرت المستشفيات و المرافق بحجة الحرب على الإرهاب !!

و رأينا كيف خذلكم و خانكم من كنتم و كنا نظنهم أشقاء بل رأينا و شاهدنا دعمهم اللوجستي و المالي لقتلة الأنبياء !!

إن ذات القوى الشريرة و بعض الخونة و الطغاة من حكام العرب الذين يقتلونكم و يدمرون غزة هم الذين يدعمون مليشيا الدعم السريع المتمردة المجرمة و يحشدون لها المرتزقة و يوفرون لها السلاح و العتاد لتقتل شعبنا و تغتصب حرائره و تنهب ممتلكاته و تدمر منشئاته و بنياته !!

فالمعركة واحدة و إن تعددت ساحاتها .

إن إصطفاف تحالف الشر بقيادة الولايات المتحدة و دول أوروبا خلف دولة ( ا ل ك ي ا ن ) و مشاركتهم المباشرة بالقوات و البوارج و الطائرات و الإمداد بالسلاح و الذخائر في الحرب عليكم لن يغير المعادلة و لن يزيدكم إلا صموداً و صلابةً و في ذات الوقت يكشف لكل صاحب ضمير حي كذب و زيف شعاراتهم و إدعاءتهم !!

إن صمودكم و ثباتكم و التفافكم حول مقاومتكم رغم آلاف الأطنان من القنابل و المتفجرات و الحمم التي تصب على رؤوسكم على مدار الساعة لأكثر من شهرين لهو درس عظيم و بشارة خير بأن هذا السرطان رغم كل الدعم الذي يجده في طريقه إلى الزوال قريباً بإذن الله .

فاصبروا و صابروا و رابطوا فإن النصر قريب ، و لكم العتبى إن قصرنا في المساندة و المؤازرة و لو بالدعاء .

و نبشركم بأن هزيمة قوى الشر في بلادنا قد أزفت و بانت ملامحها ، و قريباً جداً سيحتفل شعبنا بهزيمة المؤامرة .

نسأل الله أن ينصركم و يثبت أقدامكم و ما ذلك عليه بعزيز .

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

8 ديسمبر 2023