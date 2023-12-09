مكافحة التهريب تحبط تهربب سلع استراتيجية بكسلا





احبطت مكافحة التهريب ولاية كسلا ، تهريب مواد وسلع إستراتيجية مهربة.

عقب توفر معلومات مؤكدة تم على إثرها ضبط عدد “80” جوال ذرة و عدد “50” جوال سكر زنة “50” كيلوجرام و عدد “20” جركانة “بنزين” سعة “16”جالون كانت في طريقها إلى خارج البلاد.

كما تم ضبط عربتان “بوكس” يحملان عدد “80” كرتونة صابون.

واثنى مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر بمجهودات إدارة مكافحة التهريب كسلا وإنجازاتهم المتواصلة في ضبط حالات التهريب المتكررة حاثهم لبذل المزيد من الجهد في تأمين الشريط الحدودي الشرقي من آفة التهريب.

وفي السياق أكد مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا العميد شرطة عمر محمد أحمد الأنصاري أن قواته ستكون بالمرصاد لكل عمليات التهريب المختلفة التي تتم عبر الشريط الحدودي الشرقي.

وقال أن الضبطية تأتي في إطار خطة قوات الجمارك لتأمين السلع الضرورية و الإستراتيجية من عمليات التهريب و التخريب المختلفة.

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