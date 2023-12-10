تصعيد دبلوماسي إماراتي تجاه السودان





راج في أخبار اليوم أن دولة الإمارات قامت بطرد ثلاثة دبلوماسيين سودانيين ( الملحق العسكري و مساعده و الملحق الثقافي ) و اعتبرتهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم ( Personae non gratae ) و أمهلتهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها و ذلك في إطار تصعيد دبلوماسي كرد على تصريحات عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطا التي إتهم فيها الإمارات صراحة بدعم تمرد مليشيا الدعم السريع بالسلاح و العتاد أثناء مخاطبته لقوات جهاز المخابرات بقاعدة كرري العسكرية في الثامن و العشرين من شهر نوفمبر الماضي !!

إتهامات ياسر العطا كما هو معلوم لم تأت من فراغ بل جاءت بعد صبر و صمت طويل و ضبط للنفس ظلت تلتزمه حكومة السودان رغم توفر أدلة دامغة و تقارير دولية و إستخبارية تثبت تورط الإمارات في التخطيط لتمرد مليشيا الدعم السريع و مدها بالسلاح و العتاد بصورة شبه علنية !!

التصعيد الإماراتي جاء إستباقاً لأي تصعيد يمكن أن يقوم به السودان ، بينما خارجيتنا الكسيحة عجزت حتى عن إصدار بيان أو تصريح إدانة في حقها رغم ثبوت تورطها !!

و قد سبق لي أن كتبت منشوراً بعد تصريحات ياسر العطا مباشرة طالبت فيه وزارة الخارجية بتحويل تصريحاته إلى خطة عمل !!

بعد الخطوة الإماراتية فإن أي إجراء يتخذه السودان يعتبر مجرد رد فعل بينما كان بمقدوره إتخاذ الخطوة الأولى و القيام بالفعل !!

أقوى رد على الخطوة التي قامت بها دولة الإمارات يجب أن يتمثل في سحب سفيرنا و طرد سفيرهم و تقديم شكوى ضدها في مجلس الأمن و جميع المؤسسات القانونية و المجالس الحقوقية الدولية و الإقليمية !!

و في حالة عجز الحكومة أو عدم قدرتها على اتخاذ مثل هذه الخطوات فيجب على المنظمات الحقوقية السودانية و الجمعيات و الجاليات خاصة في أوروبا و الولايات المتحدة القيام بذلك إنابةً عن الشعب السوداني صاحب الفاتورة الأعلى في الحرب التي دعمتها و ما تزال تدعمها الإمارات !!

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

9 ديسمبر 2023