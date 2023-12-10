شاهد بالفيديو.. على أنغام (أنا عيان ما شديد) حاج سوداني في السبعين من عمره يخطف الأضواء بفاصل من الرقص بــ(العكاز) خلال حفل للفنان بشة بالقاهرة





تصدر مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج زواج سوداني بالقاهرة أحياه الفنان الشاب عثمان بشة, قائمة المقاطع الأكثر تداولاً ومشاركة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطف حاج سوداني الأضواء خلال المقطع وذلك بتقديمه فاصل من الرقص على طريقة “العرضة”.

وتفاعل الرجل الذي قدر المتابعون عمره بأنه في السبعين على أنغام أغنية (أنا عيان ما شديد) التي قدمها الفنان, وزاد الرجل من تفاعله عبر الرقص بالعصا (العكاز) الذي كان يحمله في يده.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين