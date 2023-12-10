شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف “ترجف” وشكو من “البرد” أثناء تقديمها حفل بالعاصمة السعودية الرياض والجمهور يعلق: (انتي لسه شفتي حاجة دا الربيع يا دوووب)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة إيمان الشريف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة صاحبة الجماهيرية الكبيرة وهي تحيي حفل بالعاصمة السعودية الرياض.

وعانت الفنانة إيمان الشريف, أثناء تقديمها وصلة الغنائية من “البرد” حيث ظهرت وهي “ترتجف” من برودة الجو وهو ما أجبرها على ارتداء “جاكيت” من فوق الثوب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد شكت المطربة من البرد أثناء تقديمها إحدى أغنيات الحماسة, جمهور مواقع التواصل من المقيمين بالرياض سخر من الفنانة وكتب أحدهم (انتي لسه شفتي حاجة دا الربيع يا دوووب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين