شاهد بالفيديو.. سلطانة الطرب هدى عربي تشعل حفل خاص بالدوحة بفاصل من الرقص المثير ومتابعون (هز يا وز ودستور بالأحمر)





عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب وذلك عبر مقطع فيديو تم تداوله حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني في حفل خاص بالعاصمة القطرية الدوحة وفقاً لما ذكر المتابعون.

وقدمت الفنانة هدى عربي فاصل من الرقص المثير خلال الحفل الذي أحيته, وسط تعليقات متباينة ما بين ساخرة ومتغزلة, وكتب أحدهم (هز يا وز) ورد عليه آخر (دستور بالأحمر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين