«الداخلية»: القبض على متهم لقيامه بسرقة سيارة ومساومة مالكها بالقاهرة





كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى من مالك كافيه بسرقـــة سيارته حال توقفها أمام المحل، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص لمساومته وطلب مبلغ مالى لإعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا «له معلومات جنائية»، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شريحة الهاتف المُستخدمة فى عملية المُساومــة وصورة تحقيق شخصية غير خاصة به وبطاقة تحقيق شخصية غير خاصة به، وبمواجهتـــه اعترف بقيامه بسرقة السيارة عن طريق إيهام المجنى عليه برغبته فى العمل لديه بالمطعم الخاص به وإعطائه صورة البطاقة المضبوطة بحوزته والعمل لديه وتمكنه من الاستيلاء عليها عقب تحصله على مفاتيح تشغيلها، وتصرفه فيهــا بالبيع لدى عميله سيئ النية ومالك مخزن خردة له معلومات جنائية ضُبط وبحوزته السيارة وأكد أقوال المتهم الأول، وأضاف بتحصله على صورة وبطاقة الرقم القومى المضبوطين بحوزته من أماكن سبق له العمل بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصري اليوم