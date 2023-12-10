شرق دارفور.. النموذج الليبي!!





المسيرة الشعبية التى نظمتها قوة الدعم السريع في الضعين / شرق دارفور تكشف بوضوح عن قيام سلطة موازية في الدولة تستطيع أن تملئ ارادتها على المواطنين ترهيبا أو ترغيبا

سلطة وارض في شرق دارفور يعني نسخة من النموذج الليبي والقابل أيضا للإستنساخ والتكرار في مناطق أخرى في دارفور خاصة والسودان عامة !

أدهى مافي الأمر أن الناس التى اتعبتها الحرب وطال بها إنتظار الحسم العسكري بدأت تستسلم للأمر الواقع بل وقد يسوقها البحث عن أمن وعن حل غدا للموافقة على ذهاب هذه المنطقة أو تلك !

شرق دارفور أو غربها وغدا بعض المواقع في كردفان تكون السلطة الكاملة فيها للدعم السريع على ان تستمر الخرطوم محل صراع وتفاوض -هذا هو السيناريو الجاري فعلا وقد صرح به بعضهم قولا!

نموذج مواقع سلطة الدعم المدعومة من الإمارات بالصوت والصورة سوف يدفع دولا أخرى لإعلان أو حقيقة إظهار دعمها للجيش و الحكومة في مناطق سيطرتها!

هو النموذج الليبي إذا في أكثر من نسخة وصورة على الأرض السودانية الواحدة !

سلطة مقابل السلام فما هو رأيكم دام فضلكم؟!

بقلم بكرى المدنى