بالصور.. مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقف على انجاز ادارة المباحث بالولاية بضبطها أدوية مهربة

وقف مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبد الرحمن عبدالله ادم اليوم بدائرة الجنايات بشرطة الولاية بادارة المباحث بحضور مدير دائرة الشئون العامة علي انجاز تيم الميدان بمباحث الولاية والذي تمكن من ضبط كميات من الادوية البشرية بمنزل بمدينة الابيض وتلقي سيادته تنويرا من رئيس قسم المباحث بالولاية حول الضبطية الخاصة بالادوية البشرية بمنزل المتهم وتم اتخاذ الاجراءات في مواجهته وفق قانون الصيدلة والسموم وانجاز اخر بالقسم الشمالي والقبض علي المتهم وا لمعروضات و فتح بلاغ تحت المادة (١٠٠ / ٦٨ ) من القانون الجنائي.