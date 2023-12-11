شاهد بالفيديو.. أفراد بالدعم السريع يقيمون حفل داخل إحدى المنازل الفخمة بالخرطوم على أنغام فنان “الدعامة” الشهير وساخرون: (انتو في حرب ولا في ليالي البروف كدي أطلعوا من بيوت الناس وفهمونا)





أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر امواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ولسوشيال ميديا سخرية الجمهور والمتابعين له.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الدعم السريع وهم يقيمون حفل داخل إحدى المنازل الفخمة بالعاصمة الخرطوم.

وأطرب فنان الدعامة الشهير ابراهيم ادريس, الأفراد بعد ترديده أغنيات يمجد فيها قوات حميدتي وسط سخرية الجمهور, وكتب أحد المعلقين ساخراً: (انتو في حرب ولا في ليالي البروف كدي أطلعوا من بيوت الناس وفهمونا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين