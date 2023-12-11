شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة مع الفنان عثمان بشة خلال حفل خاص بالقاهرة وساخرون: (مافي حاجة جابت لينا الحرب غير الرقيص الفاضح والعولاق دا)





أثار مقطع فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان ضجة إسفيرية كبيرة وصاحبته تعليقات ساخرة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية وهي تدخل في وصلة رقص مثيرة مع الفنان الشاب عثمان بشة.

وتم تصوير المقطع من حفل خاص أحياه بشة, بالعاصمة المصرية القاهرة, وسخر المعلقون من رقصات الفتاة والفنان وكتب أحد المعلقين: (مافي حاجة جابت لينا الحرب غير الرقيص الفاضح والعولاق دا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين