💢 ولاية الخرطوم تشهد نهاية التمرد ولاعزاء للخونة والمتعاونين





💢التحية لكل منسوبي الجيش السوداني الذين قدموا انفسهم ليكون النصر وهاهو التمرد يترنح..فقد كبده الجيش خسائر تفوق التوقع وقد راينا ام درمان الان شبه محررة وبقية مدن الخرطوم المعارك مستمرة فهرب العدو وبقية تتلقطه سكاكين القوات الخاصة..

وقد كان الرعب في كل مكان وهرب قادة التمرد خارج ولاية الخرطوم ويخفون انفسهم من الظهور..ان جيشنا قدم اروع البطولات في معركة الكرامة والنصر قادم لامحالة ..وتتواصل مواجهة العدو في ميادين مفتوحة في كل ولاية الخرطوم واماكن التمرد وعزيمة اخواننا ومن هم في مقام الاب والاخ الاكبر ..

لم تلن ولم يركنوا الي الحياة او السوال عن حال اقرب الناس اليهم ..ان فرسان جيشنا يستحقون ان نعطيهم حقهم ونشكرهم علي حسن صنيعهم وكما ورد في الاسر ان سيد المرسلين صلي الله عليه وسلم قال (من لايشكر الناس لايشكر الله )اما من تعاون مع التمرد من منسوبي قحت ومن المجرمين الذين سرقوا ونهبوا وارشدو التمرد علي بيوت الناس لنهبها وقتل من بداخلها نقول لهم العقاب الشعبي والرسمي قادم ولن تفلتوا من الشعب واستخبارات الجيش ..ولا عاصم لكم ولا مكان لكم بين الشرفاء .

✍️بقلم : محمد المسلمي الكباشي