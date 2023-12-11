قوات الجمارك تضبط (3) كيلوجرام من الذهب مهرب عبر مطار بورتسودان الدولي

تمكنت قوات الجمارك عبر إحدى وردياتها بمطار بورتسودان الدولي من إحباط محاولة تهريب (3) كيلوجرام من الذهب كان بحوزة إحدى الراكبات والتي حاولت إخفاءها بمناطق حساسة على جسدها.

وقد أشاد السيد الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك بهذا الإنجاز الكبير الذي يأكد الحس الأمني العالي والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها منسوبيه لافتاً إلى أن تهريب الذهب يعتبر من الجرائم التي تأثر مباشرة في تخريب الإقتصاد وإهدار موارد البلاد.

وفي كلمته أوضح السيد العميد شرطة أمير زين العابدين مدير إدارة جمارك مطار بورتسودان الدولي أن الضبطية كانت في إطار العمل الروتيني لقوات الجمارك بمطار بورتسودان الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية ومراقبة حركة الركاب وضبط حالات التهريب، مضيفاً أن القوة العاملة بوردية (طوكر) قد إشتبهت بإحدى الراكبات بصالة المغادرة وعند إخضاعها لعملية التفتيش تم ضبط سبائك ذهبية وذهب مشغول رغم محاولتها لإخفاءه بإحترافية في مناطق حساسة إلا أن يقظة قوات الجمارك كانت بالمرصاد موضحاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلام قوات الجمارك السودانية