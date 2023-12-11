حاتم حسين: حول الوضع الحالي





□□ حول الوضع الحالي:

□ هناك حقائق كلية في الوضع الحالي بالبلاد لابد أن نقف عندها و في اعتقادي تمثل الجزر الذي تبنت منه كل المشاكل

□ أولاً: لايوجد رئيس وزراء، يعني لا يوجد تنسيق بين وزراء الدولة، وبالتالي يعمل كل وزير في جزيرة معزولة لايؤثر ولا يتأثر في بقية المنظومة، واضمن لك انه غالبا ما يؤثر سلبا علي أداء الوزارات الاخري دون علمه.

□ ثانيا: لا يمكن أن يدير الرئيس في النظام الرئاسي الذي تعمل به الدولة حاليا كل الوزارات والولايات والجيش ( الذي يحارب ( والمشاركات الخارجية والزيارات الدولية حتما سيضيق وقته وذهنه وطاقته وعلمه وحكمته حتى وان كان X Factor… وتقسيم ملفات ادارة الدولة على أعضاء مجلس السيادة الذين يدير اغلبهم العمليات الحربية لن يغير من الأمر شئ.

□ ثالثا ترتبط شئون الدولة مع بعضها ارتباطا وثيقا يتطلب أعلى درجات التنسيق لا يقوم بها الا مجلس وزراء محكم وأشد احكاما وفاعلية في مثل هذه الأوضاع فمثلا ملف مثل ملف الايقاد تديره مع الخارجية جهاز المخابرات وجهاز الأمن القومي.

□ رابعا: ان من أكبر الحقائق ان ثورة ديسمبر المجيدة عقيمة لم تلد حتى الآن رجال دولة ترقي رؤوسهم الي هامات على مستوى البلد تدير أمره في السلم ناهيك عن الحرب

خامسا يا حليل الكيزان الذين كانت تزدحم في عهد حكومتهم دواوين الدولة برجال و نساء افذاذ اداروا شئون الدولة في أحلك الظروف وابحروا بقاربه في امان وزادوا عن حمي الوطن في الكل المحافل الدولية بمنتهى الحنكة والبأس فكانت مثل الايقاد هذه لا تجرؤ علي السودان ببنت شفاة.

حاتم حسين

Hatim Hussien