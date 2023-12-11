



□□ حصر السموم المدسوسة في دسم بيان الايقاد حسب ترتيب ورودها في البيان:

1. ذكر اسم البرهان عمداً في ذيل قائمة الرؤساء.

2. وقف النزاع فورا من خلال حوار سياسي لا عسكري.

3. تأكيد حياة حميدتي واتصال الرؤساء به هاتفياً واعلان موافقته على مطلوبات الايقاد.

4. الاشادة واعتماد تقرير لجنة الرئيس الكيني روتو الذي يرفضه السودان لأنه موالي للدعم السريع.

5. مساواة الطرفين في المسئولية عن الخسائر في حياة وممتلكات المدنيين.

6. وقف الأعمال العدائية فوراً دون شرط.

7. مساواة الطرفين في منع الإمداد العسكري وذلك تحت مراقبة المجتمع الدولي.

8. تعيين الإيقاد والاتحاد الافريقي حصراً لوحدهما لإعداد خطة شاملة لمسار السلام دون ذكر الحكومة السودانية ولا الشعب.

9. اجتماع ربع سنوي للإيقاد لمراجعة حال التقدم في عملية السلام.

10. تنظيم حوار مدني شامل بقيادة سودانية بين الإيقاد من جهة والاتحاد الافريقي من الجهة الأخرى يهدف الى صياغة اجماع وطني لعملية انتقالية في السودان بقيادة مدنية حصراً.

11.تكوين لجنة وساطة من محاورين دبلوماسيين وسياسيين محترمين يعينهم رؤساء الإيقاد.

12. تكليف المدير التنفيذي للايقاد بتعيين مبعوث خاص للإشراف على تنفيذ خارطة الإيقاد للسلام في السودان.

13. الاستعانة بمجلس السلام الافريقي ومجلس الامن الدولي لتأييد ودعم ماورد في بيان الإيقاد.

14. ابقاء سيف الإيقاد نشطاً على رقبة السودان.

… وبس

ود الفكي

حداشر اطناشر

د. الفاضل الفكي