ما ترك من بعده لناصح أمين من قول!





□□ ماذا بعد الإيغاد ؟

□ بعد الختام التآمري الذي انتهت به الإيغاد، لن نكرر على البرهان ماظلننا نقوله طوال شهور التمرد، بل وماقبل شهور التمرد:

□ إننا محاطون بجغرافيا سياسية هشة، لايمكن التعويل عليها مطلقا، بل هي جزء أصيل من صناعة الأزمة، وهي وقود فاعل في استمرارها.

□ تقوية المعادلة الداخلية هي المتن، وماغيرها مجرد حواشي، وزوائد، ونوافل، وربما تزجية وقت.

□ لن نكرر كل هذا

□ ولكننا سنذكر البرهان بنصيحة الرئيس الأرتري: ” في هذه الأيام كن وسط جندك وشعبك ولاتستمع إلى غيرهم”.

حسن إسماعيل

□ الله المستعان

○ ١١ ديسمبر ٢٠٢٣م