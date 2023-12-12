رأي ومقالات
ما ترك من بعده لناصح أمين من قول!
□□ ماذا بعد الإيغاد ؟
□ بعد الختام التآمري الذي انتهت به الإيغاد، لن نكرر على البرهان ماظلننا نقوله طوال شهور التمرد، بل وماقبل شهور التمرد:
□ إننا محاطون بجغرافيا سياسية هشة، لايمكن التعويل عليها مطلقا، بل هي جزء أصيل من صناعة الأزمة، وهي وقود فاعل في استمرارها.
□ تقوية المعادلة الداخلية هي المتن، وماغيرها مجرد حواشي، وزوائد، ونوافل، وربما تزجية وقت.
□ لن نكرر كل هذا
□ ولكننا سنذكر البرهان بنصيحة الرئيس الأرتري: ” في هذه الأيام كن وسط جندك وشعبك ولاتستمع إلى غيرهم”.
حسن إسماعيل
□ الله المستعان
○ ١١ ديسمبر ٢٠٢٣م
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