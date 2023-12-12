مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. بإيمان كبير الفنان صلاح ولي يرد على سؤال البرنس حول مستقبله بعد اعتزاله الغناء: (الطيور تطير في الصباح ولا تعلم أين رزقها وأنا مثلها تماماً)

2023/12/12
صلاح ولي
صلاح ولي

استضاف لاعب كرة القدم السابق والإعلامي المعروف محمد المصطفى, الملقب بالبرنس الفنان المعتزل حديثاً صلاح ولي, للحديث عن قرار إعتزاله الفن.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سأل البرنس, صلاح ولي, عن مصدر رزقه بعد القرار الصعب الذي اتخذه بتركه للغناء الذي يعد شغله الذي يعيش منه.

ورد ولي على محاوره بإيمان كبير: (هل علم أن الطيور عندما تطير في الصباح, تطير ولا تعلم أين رزقها وأنا مثلها تماماً رزقي على الله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/12/12