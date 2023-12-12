



▪️الهدنة المتوقعة أو وقف إطلاق النار يعني مزيداً من الدعم لحرب السودان وكالعادة كلها في صالح الدعم السريع، كلما يضعف التمرد يجد الدعم والمساندة واستغرب كل مرة يأتي قبول البرهان لمثل هذه الهدن وهو يعلم بأنها ليست في صالح الجيش بل تكتيك عالمي واقليمي لاستقواء الدعم السريع وتسهيل سيطرته على البلاد،

▪️منذ بداية حرب ١٥ ابريل وحتى الآن كل الهدن ووقف إطلاق النار كانت لصالح التمرد وبعد كل هدنة يسقط موقع مؤثر للجيش ورغم ذلك يقبل البرهان بها مع صمته التام إزاء انتهاكات الإمارات وتماديها في دمار السودان.

▪️ما يثير دهشة واستغراب كل متابع هو انطباعية الإعلام المساند للجيش في القرارات التي يتخذها البرهان وتماهيه في نفس الأخطاء التي يقع فيها كل مرة، هذه الخرب وهذا الشعب يحتاج لتعبئة إعلامية قوية توجه اتجاهات قادة الجيش وليس تتبع ما يملي عليها من محاور هي نفس التي تدير الحرب.

جنداوي