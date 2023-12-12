مباحث محلية بورتسودان تتمكن من فك طلاسم بلاغ تحت المادة ١٣٠ في أقل من 24 ساعة

تمكنت مباحث محلية بورتسودان من تسديد بلاغ جريمة قتل في اقل من 24 ساعة .

وتعود التفاصيل الي إبلاغ احد الأشخاص بوجود شخص ملقى على الارض وتسيل منه الدماء بحي شقر مربع(١٣) وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني متخصص بإشراف ضابط للبحث عن المتهم وبعد زيارة مسرح الجريمة والمتابعة توفرت معلومات بهروب الجاني الي منطقة طواحين اربعات.

وعلي الفور تم التحرك الى المنطقة والقبض على المتهم الذي انكر التهمة… لكن احترافية التيم ومحاوطته بالأدلة والبراهين اعترف بارتكابه جريمة القتل وقام بتمثيل الجريمة.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه وتدوين بلاغ تحت المادة ١٣٠ق ج بقسم شرطة الوحده.

المكتب الصحفي لشرطة السودان