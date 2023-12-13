مع الصادق تلودي_دبي قفلت فهل تفتح الجزيرة ؟!





(١)الجزيرة ودبي -!

لم اجد مكتب مسؤول حكومى مؤخرا ملئ بالناس والأوراق ومليء بالحركة والحيوية مثلما هو حال مكتب مفوض الاستثمار- الوزير المكلف – بولاية الجزيرة السيد الصادق تلودى لذا امتد الحديث بيننا داخل وخارج هذا المكتب حول قضية الاستثمار بالجزيرة والتى قلت له :- إننا مع كثافة مواردها وكثرة مشاريع وطلبات الاستثمار فيها لكننا مع كل ذلك لازلنا في إنتظار أن تحقق الجزيرة كفاية أهل السودان كما كانت وههنا اعتدل السيد الصادق تلودي في جلسته وقال لي :-شوف انا إلتقيت رجل أعمال عربي كبير في دولة الإمارات وقال لي بالحرف الواحد أن دبي وصلت سقفها _بمعنى قفلت _من الإستثمارات والفرصة عندكم في السودان بل وفي ولاية الجزيرة تحديدا ولكننا _تابع الصادق- _نحتاج الى تفكير دولة /استراتيجى لإستقبال هذا الأمر /عمل بيوت خبرة /فتح المجال لشراكات كبيرة _تدريب /توعية وتثقيف على الاستثمار وعندها يمكن الجزيرة أن تكون الأولى والحديث يمتد سألت تلودي بالذكر عن مشروع الجزيرة فقال لي كل مشروعات الولاية يمكن أن تقوم داخل مشروع الجزيرة وهو جاهز ومؤهل لذلك و ٤٠ ٠/٠ منه مملوكة للدولة والأفضل أن تؤول كل الأرض لها حتى تستطيع الحكومة الدخول في استثمارات كبيرة مع الوطنيين والعرب والأجانب من رجال الأعمال _

(٢) آل البرير – وكل العالم جاء!

على ذكر رجال الأعمال سألت السيد مفوض الاستثمار -الوزير المكلف _بولاية الجزيرة عن المستثمرين الذين دخلوا الولاية اثناء حرب الخرطوم الجارية وكمن ينتظر السؤال تدفق بالإجابة :_كل الأسماء الكبيرة تقريبا وكافة الشركات وكل المصانع وعدد منها للذكر وليس الحصر /السلع الغذائية-الدقيق -البسكويت -الصلصةوالكاتشاب الألبان والأجبان والزبادى /الأعلاف والدواجن /المصنوعات _التعبئة والتغليف والقوارير/الصابون والمعجون وقال الوزير الصادق أن بعض هذه الاستثمارات قد بدأت الإنتاج الفعلي وضرب مثلا بمنتجات آل البرير

(٣)رداءة وتجاوزات الطرق!

واضاف الصادق – هناك آليات تصنيع إخرى اليوم في طريقها للجزيرة وذلك لأن إجراءات التصديق ومنح المواقع والرسوم مبسطة جدا في الولاية لأجل تشجيع الإستثمار وهناك نافذة موحدة لكل الإجراءات مع كل الوزارات كما أكد الصادق أن الطرق الداخلية جيدة والكهرباء متوفرة للصناعة ولكن هناك مشكلتان تواجهان رجال الأعمال الأولى رداءة الطرق الموصلة لمواقع التوزيع والتصدير وكثرة الارتكازات عليها وما يصاحبها من تجاوزات !

(٤)استثمارات باقية وقادمة!

قلت للسيد الصادق -هذه استثمارات وافدة بسبب الحرب فماذا عن الإستثمارات الخاصة والإستراتيجية بالولاية؟ فقال -أولا -الاستثمارات الوافدة يعمل أصحابها اليوم على تأسيس دائم لها بالجزيرة تشييدا للمصانع والمخازن وإنشاء المستودعات-استئجار/امتلاك ومحطات الخدمة وكلهم _يقول الصادق _أكد بقاء أعماله بالجزيرة ما بعد الحرب مستفيدا من مزايا الولاية التى تعمل على استيعاب المستثمرين ومقدما الفائدة لمجتمعها توظيف ومال مسؤولية إجتماعية أما الاستثمارات الجديدة فقائمة وقادمة وذكر شراكات مع سعوديين في مجال مجازر اللحوم والمسالخ والمحاجر وقال إن المطار الجديد شرق مدني -قيد الإنشاء-من أهم عوامل نجاح الاستثمار بالولايةوشدد على أن تسهيل الإجراءات وأعمال الجمارك داخل المنطقة والنافذة الواحدة زائدا مقومات الاستثمار مع توفر الخدمات في الجزيرة من أهم عوامل النجاح مع حفظ حق الولاية في نزع اي مشروع لا يلتزم صاحبه وتقديمه لمستثمر جاد الشيء الذي يضمن وفرة اي منتج والمحافظة علي السوق

(٥)مع الوالى الجديد _الاستثمار مستمر!

عمليا شهدت ولاية الجزيرة بحسب الصادق مؤخرا افتتاح عدد من المصانع والمشاريع منها مصانع للألبان وسفاري للبلاستيك مع انتاج بعض خطوط حياد والاستثمار مستمر مع الوالي الجديد والذي أكد عليه في كل خطاباته وجولاته التى صحبه فيها مفوض الاستثمار الوزير المكلف السيد الصادق تلودي

بقلم بكرى المدنى