تواصل الحملات المنعية ومحاربة الظواهر السالبة بمروي

تواصلت الحملات المنعية لأوكار الجرائم والظواهر السالبة بمحلية مروي بمشاركة واسعة لكل ادارات شرطة المحلية تحت إشراف مدير شرطة الولاية الشمالية ومتابعة مدير شرطة محلية مروي ونتج عن هذه الحملات ضبط كميات من الخمور معدة للتوزيع حيث تمت المداهمة قبل بدء التوزيع وتم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين توطئة للمحاكمة .

جدير بالذكر ان هذه الحملات انطلقت قبل فترة بهدف منع ارتكاب الجريمة وتحقيق الامن في ربوع المحلية وتشمل هذه الحملات التفتيش بنقاط الارتكازات وتنظيم الاسواق وضبط المخالفات والتجاوزات المرورية ومراقبة مداخل ومخارج المحلية مع الانتشار الواسع لشرطة المحلية . وقد أكد العميد عماد الدين هاشم مدير شرطة محلية مروي تواصل هذه الحملات بغية القضاء على الجريمة وتجفيف منابعها حتى ينعم المواطن بالامن والطمأنينة مؤكدا ان إدارته لن نألو جهدا في سبيل تحقيق هذه الغاية خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأشار الي انهم عين ساهرة من اجل راحة المواطن بمحلية مروي .

المكتب الصحفي لشرطة السودان