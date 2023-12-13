بالصور.. مكافحة التهريب كسلا تضبط مواد غذائية مهربة

أفلحت مكافحة التهريب بولاية كسلا في إحباط عملية تهريب جوالات دقيق وذرة وفول مصري كانت في طريقها إلى خارج البلاد محملة على متن عدد (3) عربات (بوكس) و (حافلة).

بدوره أشاد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر بهذه الضبطيات و المجهود المقدر الذي يبذله منسوبو قوات مكافحة التهريب بكافة ولايات السودان والتضحيات الكبيرة التي يقومون بها ويقدمون أرواحهم رخيصة في سبيلها.

وفي كلمته أوضح العميد شرطة عمر محمد أحمد الأنصاري مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا أن قواته تمكنت من ضبط عربة (بوكس) تحمل (60) جوال دقيق زنة (25) كيلوجرام بالإضافة إلى ضبطهم لعربة (حافلة) تحمل (20) جوال ذرة و (20) جوال فول مصري كانت مهربة إلى خارج البلاد، وأشار الأنصاري إلى أنه ومن خلال الطوف الطويل تمكنت قواته من إحباط محاولة تهريب (32) جوال دقيق زنة (25) كيلوجرام، موضحاً انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات و وسائل التهريب والمتهمين.