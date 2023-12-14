عائشة الماجدي: يبقي السؤال.. أين حميدتي ؟





تابعت ماورد عن الإيقاد أن من يلتقي الفريق البرهان هو عبدالرحيم (دلقو )..

يبقي السؤال —

أين حميدتي ؟

لماذا لم ترفع أسمه الإيقاد لمقابلة الفريق البرهان ؟

هل لحميدتي شئ لا سمح الله يمنعه الوقوف مثلاً أم هناك أعذار خاصة تمنعه ؟

وكلنا بنعرف الأعذار الخاصة ولها تقديراتها كمان !

عليه علي السيد الفريق البرهان أن يرفض هذه المقابلة من الأساس إذا تواضع الفريق البرهان وقبل بالمقابلة فلتكن المقابلة مع حميدتي رئيس همباتة الدعم السريع ..

رأس برأس

لكن أن يُبعت للفريق الجنرال البرهان ب ( عبرحيم ) فهذا أمر معيب وأقل قامة وقيمة من سيادة البرهان ..

عبدالرحيم دقلوو أقل من أن يجلس معه صول من القوات المسلحة السودانية ويشهد الله الصول عندنا ( قيمته أعلي من حميدتي ) نفسه ..

بوت صول جيشنا ولا دبابير حميدتي …

المهم إذا أرادت الإيقاد مقابلة الأطراف المعنية فليكن ترشيحات الجيش لهذه المقابلة شغل مدني…( جكومي يقابل عبدرحيم ) …

إن قبل الجكومي طبعا ..

وخت في حساباتك عبدالرحيم ذاتو مدني ( العسكرية لقاها وين ودخل ياتو كلية حربية ) ياهو شغل الهمباتة دي ورتب الخلا دي …يبقي الجكومي أعلي درجات من عبرحيم بحكم التعليم …

الفريق البرهان إن تواضع يجلس فقط مع حميدتي

عائشة الماجدي