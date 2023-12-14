



الراحل محمد ميرغني… (وتبقي سيرتك هي الكلام)…

(1)

(جرثومة الحنين) إلى صوت الأستاذ محمد ميرغني ظلت تسكنني وتطاردني، أعبّئ منه الأوردة (عاطفة وحنان)، أغنياته استوطنت المسام، حيث ظللت (أنا والأشواق) منذ أن صادفني صوته ممتلئاَ بالوعي والحلاوة والطلاوة والتطريب.. وكلما تدفق إرهافاً وسال شهداً من حنجرة (ابنعوف) حملته وداً وحباً وإخلاصاً لـ(حالة إدمان) ظلت تتملكني إنصاتا وتأسرني استماعا عندما اهفو إلى نغم يحملني لبراحات الامتاع، يغادر بي واقع الأحزان ويقلني على جناح الأفراح.

(2)

ظل محمد ميرغني هالة ضوء تتسع بهرتها كلما جن ليل الذكريات وحملنا أسى الواقع إلى بوابات البحث عن راحة النفس وبهاء الأمنيات، جمّل حياتنا بأروع الأغنيات ومنحنا القدرة على الاستمتاع في زمن تسيدته الرتابة وسكنه الملل وأوجعه التكرار.

(3)

نحن من جيل أوسعته مفردات محمد ميرغني شجناً وهو يسكب على أسماعنا رحيق الألحان الخالدة، غنى لصاحب (البحر القديم) مصطفى سند في نسخته الدارجة: (زمان غنينا لي عينيك غناوي تحنن القاسين هدينالك معزتنا ومشينا وراك سنين وسنين.. بنينالك قصور بالشوق فرشنا دروبا بالياسمين وقلنا عساك تزوريها ترشي البهجة في ساحتا وبي عينيك تضويها حلاتك وانت ماشة براك شايلة الدنيا بي أشواقا وبالفيها).

(4)

الغناء عند محمد ميرغني وثيقة تأمين ضد شيخوخة الكلمات وهبوط المفردة و(الألحان المسيخة)، حملت صوته زاداً من الذكريات، وهرباً من رمضاء الأسى التي لا ترحم، أحببناه وألفناه ونصّبناه سيداً للنغم وناطقاً باسم مشاعر تربت في كنفه وذائقة طوّعها لحنه حتى باتت (تستمسخ) ما عداه، وأذن هوت كل ما دلقه على المسامع من (حلو الكلام).

(5)

كان ميرغني قاسما مشتركا فى كل افراحنا ، تفتحت ذائقنا على جرس صوته الطروب وتفتقت اسماعنا والرجل يسكب فيها من عسل اسماعين فى ( اشتقت ليك) ، وانا والاشواق ل( السر دوليب).. ولصلاح حاج سعيد ( شوف كم زمن ما شلنا هم ولا عشت يا قلبي العذاب، الحب طريق محفوف صعاب وانت لسة فى اولو، وما قلنا ليك الحب طريق قاسي وصعيب من اولو وما رضيت كلامنا وجيت براك اهو دة العذاب اتحملو)..

وداعا ايها الصوت الذى رسخ فى الروح والذاكرة واصبح جزء من المزاج السوداني الجميل بموهبته ووسطيته واتحاديته، واستاذيته، مازالت ترن فى اذني وانا اكتب ( لاهماك وعيد لاخشيت الزمن ، يا شعبا غناهو نفديك ياوطن تسلم ياوطن)، رحلت والوطن نازف وتركتنا وتركته للاحزان التى سنكون عليها الى ان نلتقيك، انا لله وانا اليه راجعون تغمدك الله بواسع الرحمة والمغفرة ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.. والي ان نلقاك..

ح(تبقي سيرتك هي الكلام

ويبقي اسمك هو الغنا ..

هو البخفف لي عذابات الضنا..

الشفت منك يامنى الروح يا انا…

وصفوا بيصعب ياجميل..

وبعدت عنك..

ولما طال بي النوى..

بقى لي اسيبك مستحيل) …

محمد عبدالقادر