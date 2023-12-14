شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة أعمال مصرية من حبها للسودانيين تتعلم الدارجية السودانية وترسم “الحناء” وتفتتح “كافيه” في القاهرة بطقوس سودانية





استضافت فضائية الزرقاء وعبر إحدى برامجها سيدة أعمال مصرية اشتهرت بين المقربين منها بحبها الكبير للسودانيين وطقوسهم وعاداتهم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشف سيدة الأعمال كريمان سعيد, عن علاقتها الجميلة والطيبة بالسودانيين والسودانيات الذين يسكنون بجوارها.

وأكدت في حديثها أن بداية علاقاتها الأخوية مع السودانيين بدأت بالجيرة قبل الحرب ومنذ فترة وربطتها بهم علاقات خاصة وطيبة.

وذكرت أن صديقاتها اجتهدن معها في الظهور بزي المرأة السودانية خلال الحلقة, وذلك من خلال رسم “الحناء” السودانية لها.

سيدة الأعمال كشفت عن افتتاحها “كافيه” للسودانيين بأحد أحياء القاهرة وأطلقت عليه اسم “الركن السوداني” ويتم فيه تجهيز الأكلات والمشروبات السودانية المعروفة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين