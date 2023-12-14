شاهد بالفيديو.. أطفال يحاصرون الفنانة هدى عربي أثناء تقديمها وصلة غنائية والسلطانة تتجاوب معهم وتشاركهم الرقص ومتابعون: (بت عربي بحبوها الكبار والشفع)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك, مقطع فيديو للفانة الشهيرة هدى عربي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي محاطة بعدد من الأطفال وذلك أثناء تقديمها وصلة غنائية أعلى المسرح خلال حفل خاص.

وصعد الأطفال للمسرح الذي كانت تغني فيه المطربة وحرصوا على التقاط صور معها, من جانبها فقد تجاوبت المطربة مع الأطفال وتفاعلت معهم بفاصل من الرقص.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين تغزل في المطربة بسبب تعاملها الطيب مع الأطفال وتواضعها الكبير, وكتب أحدهم معلقاً: (بت عربي بحبوها الكبار والشفع).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين