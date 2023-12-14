شاهد بالفيديو.. الفنانة الأبنوسية فدوى فريد تتخلى عن حشمتها ورزانتها وتقدم فاصل من الرقص المثير بصدرها على أنغام (رقة وسماحة مؤكدة) خلال حفل خاص وساخرون: (حصلوا الأبنوسة فكت العرش)





أثارت الفنانة الجنوب سودانية الشهيرة فدوى فريد, ضجة إسفيرية كبيرة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة التي اشتهرت بحشمتها ورزانتها وهي تقدم فاصل من الرقص المثير.

https://www.facebook.com/reel/363931452677177

وفاجأت فدوى جمهور مواقع التواصل بفاصل من الرقص المثير بصدرها على أنغام أغنية (رقة وسماحة مؤكدة) خلال حفل خاص, وكتب ساخرون عقب مشاهدتهم المقطع: (حصلوا الأبنوسة فكت العرش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين