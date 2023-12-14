شاهد بالفيديو.. الفنان مأمون سوار الدهب يرد على هجوم معجباته بعد إعلان خطوبته ويلوح بالدبلة ويغني (دبلة شنو البدلتو بيها هواي أنا) والفتيات يعلقن: (دي مغرزة منك بس ما اكتر)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حديث للفنان الشاب مأمون سوار الدهب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر المطرب الشاب في المقطع وهو يغني خلال بروفة له بالعاصمة المصرية القاهرة التي يقيم فيها.

وظهر مأمون وهو يلوح بدبلة الخطوبة ويغني أثناء البروفة (دبلة شنو البدلتو بيها هواي أنا) وهو ما فسره المتابعون بأنه رد منه على الهجوم الذي تعرض له من معجباته بعد إعلانه خطوبته مؤخراً.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد سخر المعلقين من مقطعه, وكتب إحدى الفتيات في تعليق لها (دي مغرزة منك بس ما اكتر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين