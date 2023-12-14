حسان الناصر: عُش الغراب !





دول الجوار ليست عدو إستراتيجي للسودان، دول الجوار ساقطة في فخ تبعية واضحة للمؤسسات التي تحاول بعثرة الإقليم من أجل الظفر به، وتفكيك شعوبه وتدميرها، و الإستفادة الكلية من موارده.

يظن بعض قادتها أنهم بمساعدة مشروع تفكيك السودان و إدخاله في نفق مظلم يمكنهم الاستفادة من بعض الإمتيازات ولكن للأسف، أي ضرر يصيب الدولة سينعكس عليهم.

لا يمكن ضمان إستقرار الإقليم في ظل مسار هذه الحرب، ستفجر العواصم وتبدأ الحركات المتمردة في كل مكان، ستدخل المنطقة من واسع أبوابها في نفق مظلم.

نعم! قلوبنا تشحن بالغضب و الغل، و الدماء تغلي في عروقنا، ولكن دعونا ننظر إلى ماهو أبعد، العقد القادم سيكون أشد فتك بسكان الإقليم عموما من دلتا النيل وحتى ينابيعه، ومن شواطيء البحر الأحمر وحتى حدود بحيرة تشاد.

علينا أن ندافع عن الدولة ونتبع خطوط واضحة، أكثر حكمة في التعامل مع شعوب هذه الدول، ليست مصلحتنا أن نرى الشعب التشادي يدخل في برك الدماء وليست مصلحتنا أن تموج كينيا بالفوضى، أو تعود أوغندا إلى مربع الحروب.

في ظل هذا النزوح و القتل الذي يستهدفنا كشعب علينا أن نفكر أيضا في الغد، وحتى إن إتخذنا مسارات صعبة علينا أن نفكر دائما في أننا كسودانيين لا نريد لأحد أن يعيش مأساة، علينا أن نتعلم الجراحة الدقيقة في ظل هذا التخبط الذي تعيشه هذه الأنظمة التابعة المحيطة بنا.

بكل تأكيد مصلحة السودان هي العليا ولكن مصلحة السودان في ضمان إستقرار إقليمه و دول جواره، لن نسقط في الفخ مرة أخرى، لقد تعلمنا جيدا من الدروس السابقة، ومن دروس العراق و إيران، هؤلاء الذين يريدون أن يحولنا إلى آلة حرب لن ينجحوا.

سندافع عن الدولة ومسارها، وسنحافظ على توازنات مهمة وسنضرب المليشيا حتى لا يتكرر هذا الحدث مجددا، علينا أن نقود مسيرة التحرير في وعينا الإستراتيجي، و الإستراتيجي في هذه اللحظة يعني أن نقوم بإنهاء هذا العبث الذي يحدث في الخرطوم، وإلا ستدخل المنطقة في نفق مظلم، لذلك علينا أن نتحمل مسؤولية الذي يحدث في الداخل وإنهاءه.

لحظتها ستعلم الشعوب أننا قد دفعنا مهرا غاليا من أجل المستقبل وأننا كدولة وشعب قد أعطينا الغد أملا غاليا من أجل إستقرارهم، لذلك أعيد و أقول يجب أن ننهي هذا الذي يحدث في الداخل بشكل نهائي حينها لن يتدخل أحد في أزمتنا!

لذلك أرى أن إستراتيجية عُش الغراب هي ذات جدوى، وعُش الغراب لمن لا يعرفه، هي ظاهرة جيولوجية تتشكل من خلال عمليات تعرية طويلة المدى لكنها تعتمد على الفعل المستمر و المتواصل، في إتجاه محدد.

حسان الناصر