ما رأي الشماليين الذين يقفون مع الجنجويد في مثل هذا الفيديو؟





مثل هذه الخطابات المليئة بالكراهية والعنصرية لم تكن موجودة قبل هذا الحرب، وقبائل الشمال، الدناقلة والمحس والرباطاب والشوايقة والجعليين لهم تاريخ مليئ بالنضال والتضحيات من أجل هذا البلد لأنهم جزء أصيل وتاريخ لا يعلمه مثل هذا الجاهل العنصري الذي يريد أن يمنعهم من دخول الخرطوم ويريد أن يقتل اطفال الشماليين بيديه لمجرد كراهية وعنصرية قبلية ومناطقية، واي سوداني دما لا يمكن أن يقول مثل هذا الحديث إلا مرتزق لا ينتمى للوطن ولا يعرف تاريخه.

السؤال الملح الذي أريد أن اسأله:

ما رأي الشماليين الذين يقفون مع الجنجويد بقلوبهم وليس بأقلامهم فقط كيتا في الكيزان، في مثل هذه الخطابات العنصرية التي لا علاقة لها بكوز أو خلاف سياسي؟!!



خاصة وأن الخطاب ليس مجرد خطاب شخصي لفرد، بل هي محاضرة يلقيها بجانبه قوات من الجنجويد يضحكون لحديثه، فيه دلالة أن الخطاب هو خطاب يمثلهم ويسعدهم سماعه ؟!!! وهذه السؤال فقط للشماليين الذين يريدون انتصار الجنجويد النهابة فقط كيتا في كراهيتهم للكيزان فقط ولا غيرهم !!!!!

د. عنتر حسن

