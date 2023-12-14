الفحص المروري يُجري فحص كحوليات لـ 40 سائقًا على الطرق السريعة





تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية وإدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من إجراء 40 حالة فحص السائقين تحت قيادة تحت تأثير الخمور والمخدرات بالطرق السريعة، خلال 24 ساعة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد تبين إيجابية 9 حالات إيجابية منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات المرورية.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

بوابة الأهرام