ضبط اسبيرات سيارات وطلمبات وأدوية منهوبة من الخرطوم بالأبيِّض





ضبطت مباحث شرطة شمال كردفان اليوم بالأبيِّض، اسبيرات سيارات وطلمبات غاطسة ووابورات ودواء وآلات حاسبة منهوبة من ولاية الخرطوم وتلفون ماركة ردمي 13 وعدد 5 متهمين.

وتَمّ اتّخاذ الإجراءات في مُواجهتهم بالقسم الشرقي للشرطة.

من جهته، أشاد مدير شرطة ولاية شمال كردفان، اللواء عبد الله عبد الرحمن بالإنجاز الجنائي لدائرة الجنايات، طالباً من منسوبي المباحث بذل مزيدٍ من الجهود الكشفية والمنعية لمكافحة كافة أشكال الجريمة بدائرة الاختصاص.

صحيفة السوداني