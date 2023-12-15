حسن إسماعيل: (فجأة كد)





– والناس يتذكرون أنه لدينا وزير داخلية ضعيف!! فيصبون جام غضبهم عليه

– ثم يتحسسون وزارة الإعلام فلايجدونها فيصرخون… أين وزارة الإعلام؟؟

– ثم الناس ذاتهم يتابعون فضيحة وخيبة وزارة الخارجية فيتبارون في هجاء الوزير

– ثم الناس أصلا يفتقدون الولاة وحكومات الولايات… ولكن …

الناس لايسألون الأسئلة الأصعب… أسئلة من شاكلة( أين الحكومة)؟ أين مجلس الوزراء؟ أين رئيس الوزراء؟ ولإنعاش الذاكرة فإن مجلس الوزراء يدار اليوم بواسطة ( موظف مكلف) مهمته الإطلاع على ( البوستة) والتعليق بقلمه( الأحمر) ( علم ويُحفظ) …. والموظف هذا نفسه يضحك على نفسه عندما يكتشف أنه رئيس وزراء مكلف لمدة سنتين وأكثر

– نحن كمن يزدحم على باب الطبيب ثم نكتشف (فجأة) أننا نسينا( المريض) في ( الحلة) !!!

– الأزمة ( بُكانها وين) … هكذا صاح المنتبه الوحيد فينا!!

## اللهم أنصر الجيش##

حسن إسماعيل