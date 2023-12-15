حسن إسماعيل: (فجأة كد)
– والناس يتذكرون أنه لدينا وزير داخلية ضعيف!! فيصبون جام غضبهم عليه
– ثم يتحسسون وزارة الإعلام فلايجدونها فيصرخون… أين وزارة الإعلام؟؟
– ثم الناس ذاتهم يتابعون فضيحة وخيبة وزارة الخارجية فيتبارون في هجاء الوزير
– ثم الناس أصلا يفتقدون الولاة وحكومات الولايات… ولكن …
الناس لايسألون الأسئلة الأصعب… أسئلة من شاكلة( أين الحكومة)؟ أين مجلس الوزراء؟ أين رئيس الوزراء؟ ولإنعاش الذاكرة فإن مجلس الوزراء يدار اليوم بواسطة ( موظف مكلف) مهمته الإطلاع على ( البوستة) والتعليق بقلمه( الأحمر) ( علم ويُحفظ) …. والموظف هذا نفسه يضحك على نفسه عندما يكتشف أنه رئيس وزراء مكلف لمدة سنتين وأكثر
– نحن كمن يزدحم على باب الطبيب ثم نكتشف (فجأة) أننا نسينا( المريض) في ( الحلة) !!!
– الأزمة ( بُكانها وين) … هكذا صاح المنتبه الوحيد فينا!!
## اللهم أنصر الجيش##
حسن إسماعيل
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