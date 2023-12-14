بالصور.. ضبط أثنين مركبه zy مهربة بالبحر الأحمر تحمل بضائع مختلفة

تمكنت قوات مكافحة التهريب بالبحر الأحمر من ضبط عدد أثنين مركبه تحمل على متنها كمية كبيرة من البضائع المختلفه وذلك من خلال أحد الاطواف البرية. وقد حيا السيد مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور المجهودات الكبيرة التي تقوم بها قواته مشيدا بالقوة التي حققت هذا الإنجاز.

كما جدد السيد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة/ بابكر يوسف بابكر التزامهم التام وسعيهم المتواصل لقطع الطريق امام كافة محاولات التهريب من خطط وبرامج مدروسة بجانب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها منسوبي قوات المكافحة.

من جانبه اكد السيد العميد شرطة/خالد محمد صالح مدير إدارة مكافحة التهريب أن قواته بالمرصاد لكل محاولات التهريب موضحاً أن الضبطية تمت عبر أحد الاطواف البرية شمال مدينة بورتسودان بعد توفر معلومات تمت متابعتها بدقة عالية حتى تمكن الطوف من ضبط المركبات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان