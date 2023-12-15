بالصور.. جورجينا تظهر مع كريستيانو في منطقة العلا وملابسها تشعل مواقع التواصل





شاركت عارضة الأزياء جورجينا مع جمهورها صور جديدة توثق رحلتها إلى منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية برفقة شريكها قائد فريق النصر، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو. وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام.

وتفاعل الكثير من المتابعين مع صور جورجينا و كريستيانو رونالدو التي وصفوها بالساحرة والجميلة.

وأظهرت الصور رونالدو وجورجينا وهما يستمتعان بالمعالم التراثية والطبيعية في العلا.

وحرصت جورجينا أن ترتدي ملابس طويلة، وهو ما أثار اعجاب المتابعين الذي اشادوا بحرصها على احترام عادات وثقافات المجتمع السعودي.

وجاءت زيارة كريستيانو و صديقته جورجينا، لمنطقة العلا، تلبية للدعوة التي وجهها له حساب “استكشف العلا”.

وكان حساب “استكشف العلا”، قد دعاء رونالدو لزيارة العلا واستكشاف معالمها، ورد كريستيانو على هذه الدعوة قائلاً: “لا أطيق الانتظار.. أراكم قريباً في العلا”.

بوابة الخليج