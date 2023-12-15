التحية لفرسان المسيرية في غ. كردفان





وصلتني بالأمس و اليوم مجموعة من الفيديوهات و الرسائل من ولاية غرب كردفان من ( بابنوسة و الفولة و الميرم ) و هي توثق لإنحياز مجموعات كبيرة من مجاهدي و فرسان و مقاتلي أهلنا المسيرية للوطن و اصطفافهم مع القوات المسلحة دفاعاً عن السودان و عن ولايتهم و مدنهم في مواجهة غزو ( مغول و تتار ) القرن الحادي و العشرين الذين لم تسلم من تخريبهم و تدميرهم و نهبهم اي منطقة دخلوها حتى مدن دافور التي يدعون زوراً و بهتاناً إنتسابهم إليها !!

إنحياز فرسان المسيرية جاء متجاوزاً لمواقف النظارة و بعض قادة إداراتهم الأهلية الذين وقفوا مع المليشيا و دعموا مشروعها التدميري !!

الدعوة موجهة لقيادات الإدارة الأهلية على إمتداد البلاد و في دارفور و كردفان على وجه الخصوص الذين ساندوا التمرد و دعموه لتصحيح مواقفهم و الإنحياز للوطن و قواته المسلحة قبل فوات الأوان و إلا فإن قواعدهم ستثور عليهم و تقتلعهم !!

( و لأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي )

سوار

14 ديسمبر 2023