شاهد بالفيديو.. آية أفرو (فرع مدني) تكشف عن مواصفات فتى أحلامها وزوجها المستقبلي وتلمح للمال والعمارات والسيارات وساخرون: (نفس الملامح والشبه والأخلاق والتطلعات)





استضاف الكوميديان السوداني المعروف ونجم السوشيال ميديا الشهير مصعب سومي, عبر برنامجه “زول سغيل” الذي يبثه على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى فتيات مدينة ود مدني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلق سومي, على ضيفته لقب آية أفرو فرع مدني وأجرى معها حوار قصير لمعرفة مواصفات فتى أحلامها.

وألمحت الفتاة وصفها لزوجها المستقبلي للمال والسيارات والعمارات, وهو ما جعلها عرضة لجمهور مواقع التواصل الذي علق ساخراً: (نفس الملامح والشبه والأخلاق والتطلعات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين