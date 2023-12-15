شاهد بالصورة.. شبيه الفنان معتز صباحي يظهر وهو يقاتل ضمن صفوف قوات الدعم السريع وساخرون: (فولة وانقسمت نصين ودنيا زايلي يا قيصر الدعامة)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق صورة حديثة لأحد جنود قوات الدعم السريع التي دخلت في حرب ضد الجيش منذ أبريل الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد بينت الصورة التي وجدت ضجة واسعة وجود شبه كبير بين جندي الدعم السريع والفنان الشهير معتز صباحي.

الصورة حظيت بتفاعلات كبيرة من قبل المعلقين والمتابعين الذين أكدوا وجود شبه كبير بين جندي الدعم والفنان الملقب بالقيصر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أجمع رواد مواقع التواصل على الشبه الكبير وكتب أحدهم ساخراً: ((فولة وانقسمت نصين), ورد عليه آخر (دنيا زايلي يا قيصر الدعامة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين