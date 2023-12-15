شاهد.. صورة نادرة جداً لقائد الدعم السريع “حميدتي” خلال فترة عمله بــ(الخلاء) تجذب المتابعين والجمهور يعلق ساخراً: (الوقت داك المرحوم ما كان عارف الفرق بين الرقيب والنقيب)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صورة نادرة جداً لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الصورة التي يعود تاريخها لأكثر من عشر سنوات ظهر فيها “حميدتي” حظيت بتفاعلات واسعة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أطلق تعليقات ساخرة على الصورة, حيث كتب أجدهم معلقاً: (دي أيام الخلاء الجد) ورد عليه آخر (الوقت داك المرحوم ما كان عارف الفرق بين الرقيب والنقيب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين