شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل الفنانة شهد أزهري تغني بحسرة كبيرة على الوضع في الخرطوم وتعرض نفسها لسخرية الجمهور: (لا غناء لا تمثيل خليك مع الرقيص أحسن)





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث للفنانة والممثلة المثيرة للجدل شهد أزهري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت شهد وهي تغني بحسرة كبيرة على الوضع الذي شهدته العاصمة السودانية الخرطوم بسبب الحرب.

وعرضت الفنانة المثيرة للجدل نفسها لسخرية الجمهور وذلك بعد ظهورها بأزياء مثيرة للجدل وهي تؤلف كلمات على لحن أغنية “بقيت تمر بينا” وسط سخرية المتابعين, حيث كتب أحدهم (لا غناء لا تمثيل خليك مع الرقيص أحسن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين