شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تبكي بحرقة وتذرف الدموع وتفشل في إكمال “لايف”  تابعه الآلاف وذلك بعد ترديدها أغنية (للثوب ولحشمة المرأة السودانية) والجمهور يشيد ويعلق: (اكتر فنانة عندها حب ووطنية للسودان)





تداول جمهور الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, مقطع فيديو حديث للفنانة تم قطعه من “لايف” قامت ببثه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت القلعة, وهي تغني بتفاعل كبير مع أغنيتها التي تتغزل من خلالها في المرأة السودانية وحشمتها بالثوب.

الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني فشلت في إكمال الأغنية بعد أن بكت بحرقة وذرفت الدموع ليتدخل عدد من المتابعين في محاولة منهم لتطييب خاطرها والعودة للبث مجدداً.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد أشاد عدد كبير بمواقف القلعة منذ بداية الحرب, حيث كتب أحد المعلقين مشيداً بالفنانة الكبيرة (اكتر فنانة عندها حب ووطنية للسودان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين