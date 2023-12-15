مدني .. خلايا صاحية !





في لقائي الأخير بوزير مالية ولاية الجزيرة السيد عاطف ابوشوك قال لي أن الولاية استقبلت أكثر من ٧مليون وافد من الخرطوم وغيرها بسبب الحرب وان بها نحو ٥٥ لاجيء من دول الجوار خاصة دولة جنوب السودان!

اكثر ما يقلق في مدني وأكثر من أي مدينة اخرى بالسودان ليس زحف قوات الدعم السريع نحوها ولكن وجود خلايا لهذه القوات داخل المدينة !

رغم يقظة وانتباه وعمل القوات النظامية المتصل إلا أن وجود خلايا للتمرد شيء تحسه وإن لم تستطع الإمساك به !

عندما وقعت الحرب في الخرطوم كل التقديرات السابقة لها كانت خاطئة/ من تقدير الموقف الى تقدير عدد وعدة العدو!

لم يكونوا ابدأ نحو ١٢٠ الف مثلما ذكرت تقارير وتصريحات رسمية لاحقة بالخرطوم ولكن على ما بدا فإن الرقم كان أكبر من ذلك بكثير !

إن كان العملاء هم من أسهم في دخول الدعم السريع لولاية الجزيرة حد تهديد حاضرتها مدينة مدني فإن الدعم السريع لن يخرج إلا بطرد هؤلاء العملاء والقوة التي ساهموا في دخولها وهذا عمل كبير وخطير ولن يقوم ويتم إلا بإنتفاضة مسلحة لأهل الجزيرة كلهم -لا يتخلف منهم أحد !

بقلم بكرى المدنى