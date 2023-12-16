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شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني فاطمة كباشي تخطف الأضواء وتجذب أنظار الجمهور العربي بالثوب السوداني الأنيق ومتابعون: (ياريت كل الإعلاميات والنجمات زيك)

2023/12/16

نشرت صفحات عربية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة للإعلامية السودانية الشابة فاطمة كباشي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اهتم جمهور الصفحات من مختلف الجنسيات العربية بالإعلامية السودانية التي تم وصفها بالحسناء.

وظهرت فاطمة, خلال الإطلالة التي خطفت بها الأضواء وهي ترتدي الثوب السوداني الأنيق وسط إشادة وغزل المتابعين, وكتب سودانيون ضمن مئات المعلقين على الصورة: (ياريت كل الإعلاميات والنجمات السودانيات زيك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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